人気タレントなるみ（53）が、15日夜放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。タクシーの乗車中に、運転手に思わぬ声かけをされたことを明かした。この日は、女優小池栄子（44）、俳優向井理（43）早乙女太一（33）が出演。“非関西人”である3人に向けて、番組でこれまでに取り上げた街行く人への街頭インタビューから“関西人あるある”を紹介した。小池が「（関西の人は）距離感は