文化放送では、10月13日（月・祝）午後1時00分から、『「オレは摂取す」presents 第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走実況中継』を放送する。スピードの「出雲」、伊勢路を舞台に大学日本一を決める「全日本」、そしてクライマックスの「箱根」。文化放送では今シーズンも「学生三大駅伝」をすべて実況生中継。 「学生三大駅伝」の幕開けとなる「出雲全日本大学選抜駅伝競走（出雲駅伝）」。黒田朝日をはじめとし、圧倒