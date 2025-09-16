コーチェラ2026のラインナップが発表された。開催日は4月10日〜12日と17日〜19日（現地時間）。来年のヘッドライナーはサブリナ・カーペンター、カロルG、Anyma、ジャスティン・ビーバー。日本からは藤井 風、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uが出演する。金曜日にはXX、ディスクロージャー、エセル・ケイン、テディ・スウィムズ、KATSEYE、DEVO、Sexyy Red、セントラル・シーらが登場。土曜日はザ・ストロークス、アデ