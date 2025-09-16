¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬9·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤«¤é10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾°æ¤ÏÂ´¶È¸å¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îø°¦´Ñ¤ä·ëº§´êË¾¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾¾°æ¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î11ºÐ¤ÇSKE48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ13Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿