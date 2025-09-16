◆大相撲▽秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）東幕下３１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下３２枚目・大皇翔（追手風）をずぶねりで下し、一番相撲から連勝とした。珍しい決まり手で白星をつかみ「流れの中だった。決まるとは思っていなかった。崩すつもりだったが、決まったのは良かった」と振り返った。炎鵬は名古屋場所７日目の取組で左膝を負傷。五番相撲から途中休場し、２勝２敗３休に終わった。「少し重みがつ