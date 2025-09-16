◆米大リーグドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが東地区首位のフィリーズとの接戦を落とした。地区優勝マジックは「１０」のまま。フ軍は地区優勝を決めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３打数１安打２四球。今季最長の２０試合連続出塁としたが、史上６人目となる２年連続５０本塁打は２試合