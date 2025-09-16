◆米大リーグドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）地区Ｖマジック「１」としていたフィリーズが、ドジャース３連戦初戦で延長にもつれ込む接戦を制し、今季一番乗りでナ・リーグ東地区２連覇を飾った。すでにポストシーズン進出を決定していたフィ軍は、この日の勝利で９０勝６１敗。球団としては、１３年ぶりに制覇した２４年に続き１３度目の地区優勝と