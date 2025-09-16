ＪＲＡは９月１６日、スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山・芝１２００メートル＝１６頭立て）に出走するラッキースワイネス（セン７歳、Ｋ・マン厩舎、父スワイネス）が午前６時過ぎに成田空港に到着。その後千葉県白井市の競馬学校国際厩舎に移動したと発表した。ツィーカン・シェク調教助手は「到着時の馬の様子は香港にいるときと変わらず元気です。今後の調整については、馬の状態を見ながら調整していく予定です」