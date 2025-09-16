◇インターリーグフィリーズ6―5ドジャース（2025年9月15日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）は15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に「2番・DH」で先発出場。第1打席で3戦連発の53号を放ち、本塁打王争いで2位のドジャース・大谷翔平投手（31）に4本差をつけた。チームはブライス・ハーパー内野手（27）が同点の8回に一時勝ち越しの27号ソロを放つなど3本塁打の一発攻勢。延長10回にJ.T.