イタミアートが３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後、東京ネオプリントの子会社化に伴う２６年１月期の連結業績予想を発表し、最終利益予想を３億６４００万円と従来の単独予想１億８００万円から大幅に引き上げたことが好材料視されている。 東京ネオプリントの株式取得に伴う負ののれん発生益２億５２００万円を織り込んだ。なお、売上高は４７億５３００万円（従来の単独計画４０億２７００万円）、営業利