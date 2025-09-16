【その他の画像・動画等を元記事で観る】 手越祐也が、新曲「シルエット」を9月16日にサプライズで配信リリースした。 ■「シルエット」はファンの間で“謎の曲”として話題となっていた楽曲 5月にスタートした全国ツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2025 NEVER END』のファイナルを、9月15日に立川ステージガーデンで迎えた手越祐也。そのステージのMCで、新曲「シルエット」をライブ終演後、数