2025年9月15日、韓国メディア・ソウル経済は「外国人観光客の多くが韓国旅行をコスパがいいと評価していることが分かった」と伝えた。COSMOJIN R&Dセンターが先月29〜31日に韓国を訪れた外国人観光客112人を対象にアンケート調査を行った結果、韓国観光は価格が「合理的だ」と答えた人は回答者の69．1％に達した。このうち36．4％は「コスパが非常にいい」と答えたという、満足度が高い要因としては、安価で効率的な公共交通機