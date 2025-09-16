中国障がい者連合会の主催による2025中国国際福祉博覧会および中国国際リハビリ博覧会が9月12日から13日まで、北京市内で開催されました。会期3日間の間に世界からの431社が、障がい者と高齢者を支援する科学技術の成果1万点以上を出展しました。出展者の多くが脳と機械を接続するブレイン・コンピュータ・インタフェースや人工知能（AI）、外骨格ロボット、スマート車椅子などの新製品を展示しました。うち59点が初披露でした。会