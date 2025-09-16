Å·ÄÅ»ÔÀ¾ÀÄ¶è¤Ç14Æü¡¢Å·ÄÅÀ¾ÀÄ¶è¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼6000¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¹­Âç¤Ê°ðÅÄ¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤½¤ÎÎÐË­¤«¤Ê·Ê¿§¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë