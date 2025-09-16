16日14時現在の日経平均株価は前週末比244.66円（0.55％）高の4万5012.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1167、値下がりは399、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を41.02円押し上げている。次いでアドテスト が39.17円、ＴＤＫ が24.56円、ディスコ が20.39円、信越化 が18.57円と続く。 マイナス寄与度は48.62円の