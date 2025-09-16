80ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤¬·ÉÏ·¤ÎÆü¤Î15Æü¡¢Å·Áð»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à27¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂ¹¤ä ¤ÒÂ¹¤Ê¤É¡Ê±þ±ç¤Ë¡Ë10¿ÍÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð85ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤òÊâ¤­¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤À¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£