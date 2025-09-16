ボクシングの元世界王者リッキー・ハットン氏（英国）が死去したと英国メディア「ＢＢＣ」などが報じた。４６歳だった。ハットン氏は自宅で死亡しているのが発見された。グレーター・マンチェスター警察は不審な状況はないとしている。英国のボクシングスターの訃報に、哀悼の意が寄せられた。元世界王者のアミール・カーン（英国）はＸで「英国で最高のファイターであり、友人であり、指導者だったハットンを失った」と述べ、