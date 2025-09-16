GK西川周作「モチベーションは自然と上がっていく」浦和レッズは9月16日に公開トレーニングを実施した。20日のJ1リーグ・第30節で対戦する鹿島アントラーズとは、現在リーグ戦で7試合連続引き分け中と痛み分けが続く。GK西川周作は「燃えてくるものがある」とし、すでに5万8000枚を超える発券枚数でシーズン最多入場者数になる可能性が高いホームゲームに「覚悟を持ってゴール前に立ちたい」と話した。浦和は13日の第29節でガ