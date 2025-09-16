お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。新たに始めた趣味について語った。先日、観葉植物専門店を久しぶりに訪れたという坪倉。「一輪挿しに挿す花でも買って帰ろうかな」と花を購入すると、店主から「コレ坪倉さん、面白いから育ててみてください」と小さな観葉植物をもらったという。帰宅後、名前や育て方を調べてみる