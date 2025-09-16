YOASOBIとファッションブランド・doubletがコラボレーションしたアイテムコレクション『NIGHT OUT WITH YOASOBI／YOASOBIと夜遊び』が、10月13日に開催されるZOZOTOWNの20周年記念イベント『ZOZOFES』Day2の会場で販売されることが決定した。会場販売はこの日のみとなり、購入には公演チケットが必要となる。【画像】“夜遊び”をテーマにしたTシャツ＆フーディー！商品価格など詳細今回のコレクションは、“夜遊び”をテーマ