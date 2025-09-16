バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『魔法戦隊マジレンジャー』（2005）から『マージフォン -MEMORIAL EDITION-』（1万6500円／送料・手数料別）の予約受付を16日午後4時に開始する。【画像】懐かしい思い出が蘇る『マージフォン -MEMORIAL EDITION-』『魔法戦隊マジレンジャー』から、5人のマジレンジャーが共通で使用する変身アイテム・マージフォンをMEMORIAL EDITIONとして商品化する。マ