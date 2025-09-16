◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、５―５で迎えた９回２死の第５打席は守護神デュランから四球を選んだ。７月２２日（同２３日）には当時ツインズの剛腕の１００・１