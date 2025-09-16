Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¹Äµï¤Ë¾·¤­¡¢¿Æ¤·¤¯º©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅ·¹ÄÊÅ²¼ÍèÆüÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂçÅýÎÎ¤È¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Çº©ÃÌÊÅ²¼¤«¤é¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤âÊÅ²¼¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¡Ê55¡Ë¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Î¼Ö´ó¤»¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ê