◆イースタン・リーグ西武―巨人（１６日・カーミニーク）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、先制適時打を放った。イースタン・西武戦に「３番・中堅」で先発出場。両チーム無得点の３回２死二塁で相手先発の菅井に対すると、カウント１―１から高めに入った直球を捉えて右前へ抜ける適時打とした。ヘルナンデスは８月２１日のヤクルト戦（神宮）でスイングした際に左手首を負傷。翌２２日に登録を抹消されて故障班に合流