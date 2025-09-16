ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ÎËÜ¼Ò¡á£²£°£²£´Ç¯£µ·î£±£¶Æü/Gary Hershorn/Corbis News/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£µÆü¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢£±£µ£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£²Ãû£²£°£°£°²¯±ß¡Ë¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹Í½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¡ÖËÜÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ËÂÐ¤·¡¢£±£µ£°²¯¥É¥ë¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¸÷±É¤Êµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡×