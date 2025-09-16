タレントの大平サブロー（６９）が１６日、大阪市中央区のＹＥＳＴＨＥＡＴＥＲで「大平サブロー芸歴５０周年ＣＤアルバム＆記念ライブツアー発表会見」を行った。サブローの芸人人生の集大成とも言えるニューアルバム「オレの人生こんなもの」が１０月８日に発売され、合わせて全国各地での記念ライブツアー「しっかりしたねえ」（１１月９日・大阪からスタート）の開催も決定。ツアー名の由来は、若手時代に深夜の生放