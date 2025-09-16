ローソンは9月16日、チョコレートブランド「GODIVA(ゴディバ)」とのコラボ商品4種を発売した。ローソンでは2017年からゴディバとのコラボレーションを行っている。今回はチョコレート好きに向けたスイーツ3品とパン1品を取りそろえる。一部商品は9月16日の夕方ごろ発売。ローソン「ゴディバ」コラボ商品4種〈ローソン×ゴディバ 4品(価格はすべて税込)〉◆Uchi Cafe×GODIVA ショコラクレープ(421円)カカオの香りとほろ苦い味わい