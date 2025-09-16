G大阪は17日に、ホームでACL2初戦・東方戦（香港）を行う。クラブにとっては21年シーズン以来のアジア舞台。08年以来2度目のアジア制覇を狙うと同時に、FW宇佐美貴史（33）にとっては“最後のピース”を埋める戦いになる。「ACL以外ではJ2を含めて全てタイトルを取らせてもらった。アジアの舞台でタイトルを取るのは、大きな目標の一つ。達成したいものの一つです」13年のJ2優勝、14年の国内3冠。数々の栄光をつかんできた男