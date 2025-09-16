◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。同点で迎えた9回の第5打席は四球を選んで出塁した。4─5の9回1死からパヘスが25号ソロを放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。2死走者なしで迎えた第5打席は相手守護神・デュランから冷静に四球を選んで出塁。一発出ればサヨナラ勝ちの場面での