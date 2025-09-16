私立沖学園高校（福岡市博多区）の男子寮の寮長だった３０歳代の男が複数の寮生に暴言を浴びせ、暴力を振るった問題で、福岡県警博多署が、寮生３人に対する傷害容疑で男を書類送検していたことが分かった。容疑を認めているという。同署によると、男は６月、男子寮で、寮生の１人にステンレス製のコップを投げつけ、２人の首をつかみ壁に頭を押し付けるなどし、目元を数針縫うなどそれぞれに約１〜２週間のけがを負わせた疑い