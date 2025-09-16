ギタリストの高中正義が、３月に行った米ロサンゼルス公演を収録したブルーレイ「BLACKSHIPinL.A.」を出した。１３日から全国ツアーも始まった。久々の海外公演でつかんだ手応えなどについて聞いた。（編集委員西田浩）「時差ボケや長距離移動が苦手だから」と、ここ３０年ほど海外公演は行っていなかった。しかし昨年末に中国・上海、今年に入ってロサンゼルス公演を相次いで開いた。きっかけは周囲のスタッフから