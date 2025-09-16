バンダイナムコフィルムワークスは16日、10月から放送を予定していたテレビアニメ「異世界マンチキン−HP1のままで最強最速ダンジョン攻略−」の放送を延期すると発表した。さらなるクオリティーの向上を図るためで、新たな放送スケジュールは未定。同社は文書を発表した。「2025年10月より放送を予定しておりましたTVアニメ『異世界マンチキン−HP1のままで最強最速ダンジョン攻略−』につきまして、更なるクオリティの向上を図る