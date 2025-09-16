一人二役での登場に衝撃NHK連続テレビ小説「あんぱん」に予想外の人物が現れ、視聴者の驚きと涙を誘った。 ドラマは16日、第122回を放送。ミュージカル「快傑アンパンマン」の制作がスタートする中、嵩(北村匠海)と八木信之介(妻夫木聡)を訪ねて、ある男が現れる。〈以下ネタばれあり〉嵩の小学校の同級生で、戦地で死んだはずの田川岩男に瓜二つの彼は、岩男の息子・和明だった(父子ともに濱尾ノリタカ)。自分の息子と