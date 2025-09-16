文化放送は、俳優・杉野遥亮がパーソナリティを務める新番組『杉野遥亮の青春エントリーシート』（毎週土曜日 午後7時30分～8時00分）を、10月4日（土）午後7時30分からスタートする。 当番組は、今年デビュー10周年を迎える俳優の杉野遥亮がパーソナリティを務める新番組。「学校の放課後」をテーマに、「青春とは…」「人生とは…」「人との関わりとは…」といった「答えの出