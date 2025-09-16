左ふくらはぎの違和感で戦列を離れているソフトバンクの今宮健太内野手（34）が16日、打撃練習や守備練習を行った。15日からノックを再開している。この日は屋外球場でフリー打撃を行った後、室内に移動してマシンを使ったノックを行った。「もっと早く（再開したい）と思っていたけど、一番遅いプランよりは早い。今日もしっかりランニングもした。あとは最初からその出力を出せるかだけ」と前向きな言葉を口にした。5日に