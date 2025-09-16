文化放送では、アーティストの氷川きよしがパーソナリティを務める冠番組『氷川きよし ～KII NIGHT～』を、10月1日（水）午後8時05分にスタートする。 デビュー直後の2000年10月から文化放送で22年間冠レギュラー番組のパーソナリティを務め、今年の2月には特別番組『氷川きよし KIINA’S RADIO』の放送も好評を博した氷川きよし。同局で約3年ぶりの冠レギュラーとなる今