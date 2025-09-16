２０２０年に「ミス東大」に輝き、現在は東大大学院に在学するタレントの神谷明采が１５日、公式Ｘを更新。「閲覧注意」と警告する写真をアップした。「お酒弱すぎ問題ビール一杯、５分ごとの経過がこれ（閲覧注意）」とつづって、飲酒してから時間とともに顔が赤くなっていく経過を４枚の写真で公開した。飲酒してから５分後には、おでこが赤くなっており、その５分後には赤みが口とあごのあたりに広がり、１０分後には頬も