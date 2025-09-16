8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、原嘉孝が、文化放送のエンタメバラエティワイド『レコメン！』（毎週月〜木曜日後10：00〜深1：00）において、11月より火曜パーソナリティーを担当することが決定した。【番組カット】橋本将生が殻を破って…永野とコラボ2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。佐藤と原は週替わりで出演し、3時間の生放送を担当。初回出演となる11月4日の