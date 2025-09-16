「ドジャース−フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。１点を追う七回の第４打席で見逃し三振に倒れると、本拠地に大ブーイングが起こった。それでも直後にベッツが１９号同点ソロを放ち、場内は一転して歓喜に包まれた。七回に３点を奪われ３−４と逆転されて迎えた攻撃。１死走者なしで打席に立った大谷は、フルカウントからの６球目、内角低めの速球を見送ったが判定