文化放送は、文化放送開発センターとともに主催するイベント「全国ふるさとフェア」を11月1日（土）～3日（月・祝）の3日間、横浜赤レンガ倉庫 イベント広場にて開催する。 今回で19回目を迎える「全国ふるさとフェア」は2004年の初開催以来、「全国の郷土や食文化を広く一般に情報発信しよう」という主旨のもと、文明開化さきがけの地・横浜の名所の一つ「横浜赤レンガ倉庫 イベント広場」にて開催。今では“横浜の