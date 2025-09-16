陸上競技選手の大迫傑（３４）が１６日、自身の「Ｘ」を更新。陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）に行われた男子３０００メートル障害決勝について言及した。決勝では三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位入賞。２大会連続の入賞を果たしたが、最終盤に接触に巻き込まれペースダウンしたことが一部で物議を醸した。大迫は「リアルタイムでは見られなかったけど、昨日の三浦くんのレース惜しか