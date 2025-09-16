文化放送の定例会見が１６日、都内の同局で行われ、歌手の氷川きよしがパーソナリティーを務める「氷川きよし〜ＫＩＩＮＩＧＨＴ〜」（水曜・後８時５分）が１０月１日からスタートすることが発表された。デビュー直後の２０００年から、歌手活動休養するまでの２２年間、同局で冠番組を持っており、３年ぶりの冠レギュラー。氷川が自然体でリスナーの言葉に耳を傾け、率直な言葉で寄り添う。時にはゲストも招いてスペシャ