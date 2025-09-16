文化放送が制作委員会に参画している新規VTuberプロジェクト「SYNTHMANIACS（シンセマニアクス）」では、このほどVTuberメンバー6名がデビューし、2025年9月21日（日）19:00より各YouTubeチャンネルにて初配信を実施する。この記念すべきデビューに合わせ、Xフォローリポストキャンペーンを本日13:00からスタート。本キャンペーンでは、「SYNTHMANIACS（シンセマニアクス）」対象Xアカ