麻雀の基本は一通り覚えた。しかし、自分の実力が今どのレベルにあるのか、客観的に知りたいと思ったことはないだろうか？もし、あなたの現在の雀力を正確に測り、弱点を浮き彫りにしてくれる、良質な「何切る問題」が10問あるとしたら、挑戦してみたくないだろうか？8問以上正解できれば、自信を持って「中級者」を名乗れるとしたら…？ YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀何切る】8問正解で中級者レベル