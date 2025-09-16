これまでインターハイに9回出場し、選手権にも5回出場。強豪が名を連ねるプリンスリーグ関西にも定着し、GK大西勝〓(現・八戸)、FW河村慶人(現・鹿児島)といったJリーガーも輩出してきた。長年、激戦区と呼ばれる大阪府で存在感を示してきた近大附高だが、高卒でプロ入りを果たした選手は少ない。9月12日、ともに来季からのFC大阪入りが発表されたMF川田太陽(3年)とDF咲本大(3年)の2人は、近大附としてはDF辻本茂輝氏(京都などで