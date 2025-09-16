韓国で知人をガスライティング（心理的支配）して金品を搾取し、無差別に暴行して殺害した後、遺体を長期間放置した50代女性とその一味が拘束・送致された。【衝撃】夫の性器を切断した韓国女性9月15日、韓国警察によると、全羅南道（チョルラナムド）の務安（ムアン）警察署は同日、殺人および死体遺棄の容疑で50代女性Aと共犯の50代男性B氏、C氏を拘束送致した。A氏らは5月15日午前0時から午前5時の間、木浦（モクポ）市のとある