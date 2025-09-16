Snow Manの佐久間大介が個人Instagramで、宮舘涼太とタイで撮影したオフショットを公開した。 【写真】佐久間大介＆宮舘涼太のタイ動物園などでのオフショット ■「タイで舘様とロケしたよ～。楽しかったです。動物いっぱい」（佐久間） 佐久間と宮舘は、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の9月12日に放送された2時間スペシャルで、タイ・バンコクのジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンスとサファリ・