¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢·º¤ò¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ò¤·¤Î¤ÖÄÉÅé½¸²ñ¤¬14Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ µÆÃÓ»ö·ï¤Ï¡¢Ìò¾ì¿¦°÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÌµºá¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1962Ç¯¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÅé½¸²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢ÃËÀ­¤ÎÌ¿ÆüÁ°¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬¤³¤ì¤Þ