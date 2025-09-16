記者団に応じるトランプ米大統領＝１４日/Ken Cedeno/Reutersニューヨーク（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、上場企業が四半期ごとに決算を発表するという数十年にわたる慣行の終焉（しゅうえん）を支持した。この動きは、トランプ氏が米国経済の再構築を目指す中での最新の取り組みとなる。四半期決算が廃止されれば、投資家の歓心を買うことに固執する経営陣の短期的な思考を変える劇的な転換となる一方で、ビジネス界や実体