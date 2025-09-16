氷川きよし+KIINA.が、ラジオパーソナリティを務める冠番組『氷川きよし 〜KII NIGHT〜』を、10月1日午後8時05分にスタートすることを発表した。デビュー直後の2000年10月から文化放送で22年間冠レギュラー番組のパーソナリティを務め、2025年2月には特別番組『氷川きよしKIINA’S RADIO』の放送も好評を博していた。同局で約3年ぶりの冠レギュラーとなる今回の番組では、氷川きよし+KIINA.が“自然体”でリスナーの言葉に耳を傾け